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7 сентября, 08:56
Абэ хотел бы увидеть Путина в Японии на показательных выступлениях по дзюдо
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Премьер Японии выразил уверенность, что всем было бы интересно посмотреть на тренировочные выступления двух президентов и золотого медалиста Олимпийских Игр по дзюдо Ясухиро Ямасьте

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы увидеть президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу в Японии на показательных выступлениях по дзюдо. Об этом глава японского правительства заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Обратившись к сидящему в зале золотому медалисту Олимпийских Игр по дзюдо Ясухиро Ямасьте, Абэ предложил ему пригласить Путина и Баттулгу, которые являются обладателями черных поясов по дзюдо, в Японию для участия в показательных выступлениях. "Ямасита-сан, не могли бы Вы пригласить двух президентов - черных поясов в Японию по линии Японской федерации дзюдо? Тогда господин Ямасита и два президента могли бы показать нам тренировочные схватки", - подчеркнул Абэ. Он выразил уверенность, что всем было бы интересно посмотреть на такие выступления.

"Конечно, я позволю себе лишь тихо наблюдать за схватками, так как не хочу получить травму", - смеясь, добавил глава японского правительства.

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Теги
ВЭФ-2017Баттулга, ХалтмаагийнАбэ, СиндзоМонголияРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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