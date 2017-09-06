Участники ВЭФ обсудили экспортный потенциал Дальнего Востока и механизмы государственного софинансирования расходов инвесторов на объекты внешней инфраструктуры

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Дальний Восток — будущее российской экономики

"Вытащить и сделать экономику нашей страны развитой, встать в один ряд с такими экономиками, как Китай, Америка, Япония, возможно только одним путем — развивая Дальний Восток. Будущее нашей экономики — через Дальний Восток. Поэтому то, что сейчас делается, это фундаментальные основы развития нашего государства", — Сергей Цивилев, гендиректор ООО "Управляющая компания "Колмар".

Путь роста для Дальнего Востока — наращивание экспорта в страны АТР

"Бизнес Дальнего Востока находится в таком лакомом регионе по соседству со странами АТР, поэтому единственный путь дальнейшего роста — это наращивание экспортного потенциала в страны АТР. Для наращивания экспортного потенциала необходимо привлечение инвестиций. На долю ДФО приходится меньше 0,5% всех инвестиций, которые делают страны АТР", — Олег Гощанский, председатель правления, управляющий партнер КПМГ в России и СНГ.

Для реализации экспортного потенциала ДФО нужна инфраструктура

"Фокус на инфраструктуру должен стать прорывной историей с точки зрения повышения экспортного потенциала ДФО", — Олег Гощанский.

ПРОБЛЕМЫ

Инвесторам не хватает поддержки государства

"Чаще всего инвесторы были вынуждены сами либо строить, либо оплачивать услуги естественных монополий по подключению проектов к энергетике, к железнодорожной инфраструктуре", — Артур Ниязметов, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

Региональных бюджетов не хватает

"Настораживает история неполной обеспеченности самих региональных бюджетов, потому что им и надо развивать инфраструктуру и участвовать, но, с другой стороны, финансовое плечо, которым они обладают, меньше, чем федеральное", — Петр Золотарев, зампредседателя Внешэкономбанка.

"Объем бюджетных средств ограничен. Мы можем увеличивать средства, направляемые на поддержку какого-то одного сектора, но неизбежно получим определенный дефицит в других областях. Пришел инвестор — получает большой объем льгот в отдельных субъектах Федерации, но это приводит к существенному — до 8% — одномоментному сокращению собственных доходов бюджета субъекта", — Илья Трунин, замминистра финансов РФ.

Препятствия со стороны властей регионов

"Региональные власти порой предоставляют сдерживающие условия, которые могут затруднить или сделать применение РИПа вообще невозможным. Регион не хочет применять РИП — для него это выпадающий доход. Как компенсировать его, он не знает", — Павел Грачев, гендиректор ПАО "Полюс".

Несовершенство налоговой системы

"Объект построен, он стоит 10 млрд рублей. Его передача — это реализация, даже несмотря на то, что это безвозмездная передача. И мы на ровном месте попадаем на все, связанные с этим, налоги. С другой стороны, сохраняя этот объект, мы тоже платим налоги на имущество", — Павел Грачев.

РЕШЕНИЯ

Разработаны механизмы господдержки бизнеса

"Это позволяет выстроить зеркальные обязательства против тех бюджетных инвестиций, которые мы предоставляем. После отбора проектов заключаются два соглашения. Первое — инвестиционное, в котором описываются ключевые сроки и параметры реализации самого проекта. Второе — заключается соглашение о предоставлении субсидии, в котором определяются сроки реализации инфраструктурной части этого проекта. Государство на себя берет ответственность предоставить в полном объеме это и в установленные сроки. А частный инвестор берет на себя ответственность за то, что этот проект будет реализован", — Артур Ниязметов.

"Новый механизм был предложен в диалоге с бизнесом, когда инвесторы делают ровно все то же самое, только ему не в прямом виде бюджетная субсидия предоставляется, а он получает право на налоговую льготу в объеме произведенных затрат на инфраструктуру для своего инвестиционного проекта", — Артур Ниязметов.

"Мы совместно с нашими коллегами из Министерства по развитию Дальнего Востока предложили новый механизм софинансирования из бюджета затрат инвесторов на объекты внешней инфраструктуры. Он подразумевает два варианта льготирования. Один связан со снижением налоговых ставок, другой — с компенсацией за счет будущих налогов капитальных вложений непосредственно в новое производство или модернизацию действующего производства", — Илья Трунин.

Улучшение инвестиционного климата ДФО и выделение конкурентных отраслей

"Для того чтобы наращивать экспортный потенциал, нужно реально изменять в лучшую сторону многие инфраструктурные вопросы, изменять инвестиционный климат. Нужно выделить наиболее конкурентоспособные отрасли, которые могут успешно бороться. На наш взгляд, таких отраслей несколько: сельское хозяйство, рыбный бизнес, машиностроение. По сельскому хозяйству нужно в первую очередь сделать базовую вещь — провести инвентаризацию сельхозугодий. Если мы говорим о рыболовецком бизнесе — возвращение большого количества де-факто российских судов под российскую юрисдикцию", — Олег Гощанский.