Достижение стабильности в Северо-Восточной Азии

По словам премьера Японии, КНДР "проводит курс эскалации открытых вызовов миру, процветанию и правопорядку не только в регионе, но и во всем мире"
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. КНДР бросила вызов всему мировому сообществу и превратилась в беспрецедентную угрозу, в связи с чем ее надо заставить выполнять все резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН и отказаться от всех программ по разработке ядерного оружия. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Северная Корея бросила мировому сообществу вызов, превратившись в беспрецедентную, серьезную и неотложную угрозу", - сказал он, напомнив, что 29 августа Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.
Кроме того, добавил он, 3 сентября КНДР произвела шестое ядерное испытание "в точке на расстоянии всего 300 км отсюда, от Владивостока", а мощность взрыва "заметно превысила предыдущие".
"Северная Корея проводит курс эскалации открытых вызовов миру, процветанию и правопорядку не только в регионе, но и во всем мире", - добавил он. "Необходимо заставить Северную Корею незамедлительно и полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, а также отказаться от всех программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет", - заключил он. Для сдерживания Пхеньяна, подчеркнул Абэ, "международное сообщество должно объединиться и оказать на Северную Корею максимальное давление".
3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой водородной бомбы, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Очередное ядерное испытание КНДР вызвало жесткую реакцию международного сообщества.
Япония и Россия должны углубить доверие и укрепить отношения, чтобы заложить краеугольный камень стабильности в Северо-Восточной Азии, заявил Абэ.
"Япония и Россия должны, все более углубляя свое доверие, укрепить свои отношения в обеих областях - экономике и обеспечении безопасности, и заложить краеугольный камень прочной стабильности в Северо-Восточной Азии", - сказал он.
Кроме того премьер отметил, что хочет предложить "продвигать усилия по налаживанию верховенства права в области порядка на море с помощью японо-российского сотрудничества".
ВЭФ-2017 завершится во Владивостоке 7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.