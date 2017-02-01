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7 сентября, 08:55
На Сахалине готовят проектную документацию для новых территорий по программе "гектаров"

По оценке губернатора Олега Кожемяко, проект будет готов к началу следующего года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области заказало проектно-сметную документацию на инженерную инфраструктуру к населенным пунктам, которые будут созданы по программе "Дальневосточный гектар".

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Об этом в четверг в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Олег Кожемяко.

"У нас две территории, которые будут новыми населенными пунктами. На одной - 115 заявок, на другой - 80, это Ногликский и Корсаковский районы. Сейчас заказали проектно-сметную документацию на инженерную инфраструктуру: дороги, электрические сети и другое. Думаю, проект будет готов к началу следующего года, а летом мы начнем устанавливать трансформаторные подстанции, строить дороги, ЛЭП. Сколько потребуется средств сказать сложно, но, может быть, 200-300 млн рублей ", - сказал Кожемяко.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поторопил сахалинских чиновников с принятием решения по созданию новых населенных пунктов для получателей "дальневосточного гектара".

О "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

В четверг во Владивостоке завершает работу третий Восточный экономический форум, проходивший 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

 

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Теги
ВЭФ-2017"Дальневосточный гектар"Развитие Дальнего ВостокаРоссияКожемяко, Олег НиколаевичТрутнев, Юрий Петрович
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