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7 September, 09:16
Япония и Россия объединят усилия в детской медицине и медицине для пожилых людей

Синдзо Абэ отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания и увеличение продолжительности здоровой жизни - одна из ключевых областей сотрудничества между двумя странами

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия объединят свои знания и опыт в области детской медицины и медицины для пожилых людей. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"В клиниках, отвечающих за лечение детей и престарелых, мы объединим свои знания и опыт", - подчеркнул он. Абэ отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания и увеличение продолжительности здоровой жизни - одна из ключевых взаимовыгодных областей сотрудничества между двумя государствами.

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Глава японского правительство подробно рассказал гостям ВЭФ о двусторонних японо-российских проектах в области медицины, над реализацией которых стороны работают в настоящее время. В частности, он упомянул про сотрудничество японских специалистов из Университета Ойта, которые раньше всех в мире добились успеха в проведении операций при раке желудка только с помощью эндоскопа, с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова.

Высоко оценил Абэ и достигнутое этим летом соглашение между японской Otsuka pharmaceutical и российской "Р-Фарм" на поставку новейшего лекарственного препарата японской компании против туберкулеза. "Японо-российское сотрудничество по спасению детских жизней и увеличению продолжительности здоровой жизни продвинется вперед", - выразил уверенность премьер Японии.

Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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