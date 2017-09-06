Япония и Россия объединят усилия в детской медицине и медицине для пожилых людей

Синдзо Абэ отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания и увеличение продолжительности здоровой жизни - одна из ключевых областей сотрудничества между двумя странами

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия объединят свои знания и опыт в области детской медицины и медицины для пожилых людей. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. "В клиниках, отвечающих за лечение детей и престарелых, мы объединим свои знания и опыт", - подчеркнул он. Абэ отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания и увеличение продолжительности здоровой жизни - одна из ключевых взаимовыгодных областей сотрудничества между двумя государствами.