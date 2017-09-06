Япония и Россия объединят усилия в детской медицине и медицине для пожилых людей

Синдзо Абэ отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания и увеличение продолжительности здоровой жизни - одна из ключевых областей сотрудничества между двумя странами
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия объединят свои знания и опыт в области детской медицины и медицины для пожилых людей. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"В клиниках, отвечающих за лечение детей и престарелых, мы объединим свои знания и опыт", - подчеркнул он. Абэ отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания и увеличение продолжительности здоровой жизни - одна из ключевых взаимовыгодных областей сотрудничества между двумя государствами.
Глава японского правительство подробно рассказал гостям ВЭФ о двусторонних японо-российских проектах в области медицины, над реализацией которых стороны работают в настоящее время. В частности, он упомянул про сотрудничество японских специалистов из Университета Ойта, которые раньше всех в мире добились успеха в проведении операций при раке желудка только с помощью эндоскопа, с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова.
Высоко оценил Абэ и достигнутое этим летом соглашение между японской Otsuka pharmaceutical и российской "Р-Фарм" на поставку новейшего лекарственного препарата японской компании против туберкулеза. "Японо-российское сотрудничество по спасению детских жизней и увеличению продолжительности здоровой жизни продвинется вперед", - выразил уверенность премьер Японии.
Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.