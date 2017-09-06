Абэ: РФ и Япония должны "поставить точку" и заключить мирный договор

Премьер Японии отметил, что за год в отношениях между РФ и Японией сделано то, что не удавалось последние 70 лет

"Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора", - сказал он, отметив, что это надо сделать ради раскрытия потенциала двусторонних отношений.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония должны поставить точку в той "ненормальной ситуации" в двусторонних отношениях, связанной с отсутствием мирного договора, и заключить его. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Премьер-министр Японии считает, что всего за один минувший год в отношениях РФ и Японии удалось сделать то, чего не получалось в течение последних 70 лет. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Всего лишь за один этот год между Японией и Россией появились сдвиги, которые мы не могли сделать в течение последних 70 лет", - сказал он.

Кроме того, премьер высказал мнение, что "если продолжать такие шаги еще один год, а затем еще один год", то можно будет увидеть впереди "блестящее будущее японо-российских отношений, раскрывших в полной мере имеющийся потенциал".

"Обращаюсь и ко всем присутствующим в зале. Давайте откроем новую эру японо-российских отношений", - сказал Абэ в завершение своей речи.

ВЭФ-2017 завершится во Владивостоке 7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.