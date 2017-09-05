Мун Чжэ Ин считает что этот транспортный коридор станет настоящим новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин доволен сотрудничеством с Россией в деле освоения Северного морского пути. Об этом он заявил в четверг, выступая на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Воодушевляет освоение Северного морского пути. В случае освоения порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению Северный морской путь станет настоящим новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики", - подчеркнул он.

Южнокорейский президент отметил, что благодаря использованию Северного морского пути "расстояние и время, затраты на перевозку сократились на треть по сравнению с использованием Южного морского пути через Суэцкий канал и Индийский океан".

"Таким образом Корея и Россия продемонстрировали всему миру новую модель сотрудничества", - резюмировал Мун Чжэ Ин, напомнив, что южнокорейская компания получила от России заказ на строительство 15 танкеров-ледоколов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Он также сообщил, что Корея недавно получила от России заказ на строительство большого нефтеналивного танкера, работающего на экологически чистом виде топлива - СПГ. "Это историческое событие, которое превращает международные морские сообщения в экологически чистые", - подчеркнул президент. По его словам, это послужит импульсом для расширения импорта другими странами мира российского СПГ.

Сотрудничество Москвы и Сеула в сфере судостроения и логистики может изменить карту морских путей, отметил Мун Чжэ Ин.

"Я собираюсь сделать акцент на сотрудничестве с Россией, - подчеркнул президент. - Сотрудничество в области судостроения и морской логистики может стать новой моделью российско-корейских экономических связей, что изменит карту международного морского сообщения".

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