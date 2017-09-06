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7 сентября, 09:07
АСИ: капитализация Фонда по поддержке социальных проектов составит 1,5 млрд рублей

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, фонд должен в текущем году сформировать необходимый пакет требований для проектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Капитализация Фонда по поддержке социальных проектов составит порядка 1,5 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом в четверг сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Предполагается капитализация на три года - 1,5 млрд рублей. Средний заем на одного заемщика - 2,5 млн рублей. Срок займа - от одного года до трех лет. То есть, это все-таки продукт для социального стартапа либо развития уже действующего проекта. Предполагается, что это будет заем без обеспечения, без налога", - сказала она.

Задача фонда в 2017 году, по словам Чупшевой, сформировать необходимый пакет требований для проектов, провести аудит первого пула проектов.

"Я думаю, что до конца года мы сможем вывести фонд на рабочую стадию. [Цель] KPI этом году - провести обучение, запустить первые акселерационные программы для потенциальных социальных предпринимателей фонда и поддержать 20 проектов ", - добавила глава АСИ.

Она отметила, что ежегодно фонд сможет обучать порядка 500 участников и профинансировать от 20 до 80 проектов.

"Это будут проекты, которые сегодня просто не потянут банковское финансирование. Дальше, я думаю, когда проект сможет уже быть финансово устойчивым, он сможет пользоваться продуктами "Корпорации МСП", другими продуктами: гарантийный региональный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса, банковское финансирование. Очень важно поддержать проекты на первой стадии", - пояснила Чупшева.

Наблюдательный совет АСИ утвердил Евгению Шохину в должности директора Фонда по поддержке социальных проектов. Ранее Шохина занимала пост президента бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей. Как ранее сообщал ТАСС, президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания фонда, финансирующего на возвратной основе проекты в сфере социального предпринимательства.

В четверг во Владивостоке завершает работу третий Восточный экономический форум, проходивший 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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ВЭФ-2017Чупшева, Светлана ВитальевнаРоссия
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