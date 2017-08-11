Президент РФ считает необходимым продолжать инвестировать в регион, хотя ситуация вокруг КНДР вызывает беспокойство

"Нужно постепенно втягивать Северную Корею в сотрудничество в регионе, и у России есть конкретные предложения, все об этом знают, - совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги, через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Нам есть, что предложить, есть, над чем работать, - добавил он. - Но контрпродуктивно нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии - это ни к чему не приведет".

Президент РФ призывает продолжать инвестировать в регион, хотя ситуация вокруг КНДР вызывает беспокойство.

"Вы спросили, нужно ли беспокоиться по поводу этой ситуации [в связи с развитием ядерной программы КНДР] и можно ли продолжать инвестировать. Я на оба эти вопроса отвечаю "да", - сказал глава государства.

По его мнению, "беспокоиться нужно - а как не беспокоиться, если такое напряжение здесь в регионе мы наблюдаем, но нужно продолжать инвестировать, потому что если вы еще перестанете в экономическом плане работать в регионе, то ситуация не улучшится, а только ухудшится".

Путин пояснил, что Пхеньян видит в атомном оружии единственную защиту и не откажется от него.

"Они [в КНДР] же видят в обладании атомным оружием и ракетной техникой единственный способ защиты, - заявил он. - Вы что думаете, они откажутся сейчас от этого?"

До крупномасштабного конфликта не дойдет

Президент РФ выразил уверенность, что в ситуации вокруг КНДР дело не дойдет до применения средств массового уничтожения и до крупномасштабного конфликта. При этом глава государства полагает, что можно урегулировать ситуацию путем переговоров.