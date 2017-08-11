До крупномасштабного конфликта не дойдет

Президент РФ считает необходимым продолжать инвестировать в регион, хотя ситуация вокруг КНДР вызывает беспокойство
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал вовлекать КНДР в совместные проекты, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове.
"Нужно постепенно втягивать Северную Корею в сотрудничество в регионе, и у России есть конкретные предложения, все об этом знают, - совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги, через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Нам есть, что предложить, есть, над чем работать, - добавил он. - Но контрпродуктивно нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии - это ни к чему не приведет".
Президент РФ призывает продолжать инвестировать в регион, хотя ситуация вокруг КНДР вызывает беспокойство.
"Вы спросили, нужно ли беспокоиться по поводу этой ситуации [в связи с развитием ядерной программы КНДР] и можно ли продолжать инвестировать. Я на оба эти вопроса отвечаю "да", - сказал глава государства.
По его мнению, "беспокоиться нужно - а как не беспокоиться, если такое напряжение здесь в регионе мы наблюдаем, но нужно продолжать инвестировать, потому что если вы еще перестанете в экономическом плане работать в регионе, то ситуация не улучшится, а только ухудшится".
Путин пояснил, что Пхеньян видит в атомном оружии единственную защиту и не откажется от него.
"Они [в КНДР] же видят в обладании атомным оружием и ракетной техникой единственный способ защиты, - заявил он. - Вы что думаете, они откажутся сейчас от этого?"
Президент РФ выразил уверенность, что в ситуации вокруг КНДР дело не дойдет до применения средств массового уничтожения и до крупномасштабного конфликта. При этом глава государства полагает, что можно урегулировать ситуацию путем переговоров.
"Я также, как мой коллега из Республики Корея, уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет, у всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами", - подчеркнул глава государства.
Путин напомнил, что обсуждал проблему КНДР с руководителями Японии и Южной Кореи. Он обратил внимание на то, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин указал на необходимость решения проблемы КНДР дипломатическими средствами. "Мы также обсуждали это с премьер-министром Японии [Синдзо Абэ] неоднократно, и он, я знаю, тоже придерживается этой точки зрения - нужно искать дипломатические средства", - констатировал российский лидер.
"Напомню, в 2005 году мы практически обо всем договорились, ведь были достигнуты соглашения, согласно которым Северная Корея взяла на себя определенные обязательства по сворачиванию ракетно-ядерной программы, все другие участники этого процесса обещали способствовать этому процессу, говорили о необходимости восстановления нормальных, добрых отношений между Севером и Югом, о возможности реализации трехсторонних проектов - Россия - Север и Юг Кореи", - сказал президент РФ. По его словам, "потом, к сожалению, кто-то потребовал, на мой взгляд, от Северной Кореи того, чего она не обещала, и постепенно-постепенно эта ситуация деградировала до нынешнего уровня".
"Беспокоиться нужно, но нужно вместе работать над разрешением этой проблемы. Мы можем добиться, хочу это подчеркнуть, можем и должны добиться положительных результатов", - заявил Путин.
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