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7 сентября, 09:11
Ленинградский судостроительный завод построит в Приморье современную компакт-верфь

Проект предполагается реализовать на территории свободного порта Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края и Ленинградский судостроительный завод "Пелла" подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке соглашение о намерениях, в соответствии с которым компания планирует построить в регионе компакт-верфь для серийного производства ресурсосберегающих высокотехнологичных рыбопромысловых судов длиной до 80 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Такой же завод мы построили в Санкт-Петербурге в 2015 году, и за 1,5 года работы изготовлено пять судов, четыре из них уже спущены на воду. Среди наших заказчиков есть и дальневосточные компании, поэтому мы и приняли решение организовать такое же производство в Приморье. Предполагается, что завод сможет выйти на полную мощность уже через два года", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Герберта Цатурова.

Проект предполагается реализовать на территории свободного порта Владивосток с использованием налоговых преференций, которые дает этот режим. Производство откроют на базе действующего Славянского судоремонтного завода.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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