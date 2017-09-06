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7 сентября, 09:14
Замминистра: более 60% жителей РФ знают о "дальневосточном гектаре" и готовы его получить

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев уверен, что такие результаты - не предел

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 60% жителей России знают о проекте "Дальневосточный гектар" и готовы в нем участвовать, сообщил в четверг заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

'Дальневосточный гектар'
Владельцам "дальневосточных гектаров" помогут в их освоении

"Проект "Дальневосточный гектар" всколыхнул не только дальневосточников, но и всю Россию - более 60% граждан Российской Федерации знают об этом проекте и готовы в нем участвовать", - сказал Качаев во время презентации проектов по освоению земель Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он также выразил уверенность, что такие результаты - не предел.

"Проект у нас рассчитан до 2035 года. Не одно поколение россиян будет участвовать в этой программе, будет получать гектары, осваивать их, жить и работать. Этот проект долгосрочный, и важно с самого начала его правильно организовать", - отметил заместитель министра.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017"Дальневосточный гектар"Россия
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