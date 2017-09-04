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7 сентября, 09:14
Президент Южной Кореи призвал Россию к продолжению санкционного давления на КНДР

Разрешение северокорейской проблемы мирным путем остается главным приоритетом Сеула, подчеркнул Мун Чжэ Ин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Россию к продолжению санкционного давления в отношении КНДР.

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"Я благодарю Россию за активное участие в применении санкций в отношении Северной Кореи и желаю, чтобы Россия продолжала поддержку в этом вопросе", - сказал он, выступая в четверг на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума.

Разрешение северокорейской проблемы мирным путем остается главным приоритетом Южной Кореи, заявил Мун Чжэ Ин.

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