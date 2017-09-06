Компании Кореи могут стать одними из ведущих партнеров для РФ в наукоемких отраслях

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что потенциал сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями "не реализован в полной мере"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Южная Корея способна стать одним из лидеров в сотрудничестве с компаниями из РФ в наукоемких отраслях, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Такое мнение он высказал в четверг в рамках бизнес-диалога "Россия - Республика Корея" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мы готовы к кооперации с зарубежными компаниями не только в традиционных отраслях, но и в наукоемких производствах <...> По опросам, 70% наших членов (членов РСПП) вовлечены в международное технологическое сотрудничество, ведут совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки с зарубежными компаниями... осуществляют обмен специалистами на постоянной основе и другие формы такого технологического научно-производственного сотрудничества. Думаю, у нас есть все основания полагать, что компании из Республики Корея могут здесь тоже быть лидерами в такого рода сотрудничестве", - сказал Шохин.

Потенциал сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями "не реализован в полной мере", считает Шохин. По его словам, несмотря на то, что Южная Корея не поддержала санкции в отношении РФ, товарооборот между странами "сократился гораздо больше, нежели по тем странам, которые вводили санкции".

"Это значит, что мы что-то недорабатываем, и хотелось бы рассчитывать на то, что Восточный экономический форум не просто будет площадкой для обсуждения проблем, но и площадкой, где будут подписываться соглашения и продвигаться проекты [с Южной Кореей]", - сказал он.

Эксперт считает, что южнокорейские предприниматели должны обратить внимание не только на европейскую часть России, но и на Дальний Восток.

"Присутствие южнокорейских компаний приветствуется в России, мы хотели бы, чтобы не только западная часть осваивалась. В европейской части России очень много проектов реализовано корейскими компаниями в самых разных отраслях <...> Я надеюсь, что российский Дальний Восток будет зоной присутствия корейских компаний, такой ярко выраженной территорией их присутствия", - добавил Шохин.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.