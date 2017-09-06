Путин: РФ будет развивать цифровые технологии и использовать географические преимущества

По словам президента РФ, России необходимо обеспечить эффективное использование своих конкурентных преимуществ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. РФ в мировой экономике будет активно развивать цифровые технологии и использовать свои географические преимущества. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос на пленарном заседании ВЭФ-2017.

"Мы должны обеспечить эффективное использование наших конкурентных преимуществ, - сказал он. - В чем заключаются эти преимущества? В высоком уровне образования наших граждан, в традициях развития высокотехнологичных сфер, здесь мы думаем о том, чтобы развивать цифровые технологии".

Российский лидер отметил, что правительство уже приняло соответствующий план и стратегию развития цифровой экономики. "Будущее любой экономики, и российская экономика не исключение, за новейшими технологиями, цифровыми, искусственным интеллектом и т. д. Все, что относится к так называемому новому технологическому укладу", - сказал он.

При этом президент РФ подчеркнул, что было бы нелепо не использовать уже имеющиеся ресурсы, которые тоже составляют конкурентные преимущества России. "Это - наличие огромного количества природных ресурсов, это - логистические возможности", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия является Евразийской державой, часть которой находится в Европе, а часть - в Азии. "Это уникальная возможность для того, чтобы развить все наши территории", - высказал мнение президент России. Путин согласился со своими коллегами - президентами Кореи и Монголии, которые отмечали необходимость развивать транспортную инфраструктуру на Дальнем Востоке. По его словам, у России есть планы активного развития всех перечисленных возможностей.

"Очень рассчитываем, что мы займем достойное место в будущей глобальной экономике", - подытожил президент России.

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