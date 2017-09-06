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7 сентября, 09:44Итоги
Территории опережающего развития 2.0. Говорят инвесторы

Инвесторы ТОР ожидают финансовой поддержки со стороны государства и выступают с инициативой создания специальной ассоциации, которая поможет наладить диалог между бизнесом и властью

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

ТОР повышают инвестпривлекательность регионов

"Основные задачи ТОР — это как раз создание условий, благоприятных для инвестора, и обеспечение регионов конкурентоспособным преимуществом для привлечения инвесторов <...>. "Якорными" инвесторами ТОР "Южная Якутия" являются ГОК "Инаглинский" и ГОК "Денисовский". На нынешний момент это три тысячи рабочих мест и порядка 28 млрд (рублей — прим. ТАСС) инвестиций", — Валерий Цивилев, член совета директоров ООО "Управляющая компания "Колмар".

"О преимуществах ТОРа с точки зрения налоговых льгот, стоимости рабочей силы — эти факторы все, безусловно, сыграли свою роль. Мы не платим налог на добычу полезных ископаемых, нулевая ставка НДПИ, и нам удалось привлечь инвесторов, которые из собственных средств спонсировали этот проект. <…> Как инвестор могу вам сказать, иностранный инвестор, я очень доволен тем, как развивается этот ТОР. У нас прекрасный взгляд на будущее", — Питер Балка, временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Tigers Realm Coal Ltd. 

"Благодаря вхождению в ТОР предприятия "Колмар" существенно ускорили реализацию инвестиционных проектов", — Валерий Цивилев.

"Проблема любого российского инвестиционного проекта — это земельный участок. У нас огромная страна, но при этом, когда мы говорим о проекте, который нужно расположить на земле, мы всегда сталкиваемся с тем, что земли нет. И то, что сегодня есть такой институт, который представляет оперативно земельный участок для подобных проектов, — это, на мой взгляд, основное преимущество", — Анатолий Ким, гендиректор ООО "Газпром Газэнергосеть Гелий".

ПРОБЛЕМЫ

Сложности обустройства свободной таможенной зоны

"Несмотря на то, что все так хорошо, конечно, возникает много других вопросов в связи с реализацией режима ТОРа. <…> Один из этих вопросов, и мы его уже обсуждали с комиссией Минвостокразвития, и этот же вопрос подымался при обсуждении Свободного порта Владивосток, — это вопрос, касающийся режима свободной таможенной зоны. <…> Вот, например, в нашем случае: у нас производство находится на двух площадках. Площадки находятся на расстоянии 25 км друг от друга. Общая площадь периметра границ этих площадок превышает 120 км. То есть выполнить существующее требование таможенной службы по обустройству этой территории — обустройству въездов там и т.д. — это задача практически нереальная", — Валерий Цивилев.

Проблемы с деловыми визами

"Еще одна проблема связана с управлением ФМС — это получение деловых виз. Фабрика сложная, оборудование сложное, иностранный поставщик. Приезжает команда именно по монтажу и производству пуско-наладочных работ. Деловые визы в данный момент выдаются на три месяца, срок монтажа оборудования составляет более шести месяцев. <…> Что можно говорить о качестве той фабрики, которая будет собрана разными людьми <…>", — Валерий Цивилев.

Несовершенство налогового законодательства

"В связи с тем, что мы в начале пути и занимаемся проектированием, начинаем строительство, мы не можем находиться все, и особенно мозговой центр — инженеры, которые занимаются созданием, проектированием предприятия — мы не можем находиться на промплощадке. А закон о ТОРе, и особенно налоговый кодекс, говорит, что такое предприятие не имеет права иметь у себя филиалы и обособленные подразделения. Я должен иметь пять-шесть человек в областном центре для того, чтобы через них аккумулировать всю информацию", — Виталий Мисютинский, генеральный директор ООО «Дальневосточный графит».

РЕШЕНИЯ

Гарантийная и финансовая поддержка со стороны государства

"Мы ждем введения механизма гарантирования поручительства со стороны Корпорации развития Дальнего Востока возмещения НДС. Этот регламент запущен в работу, надеемся, что в ближайшее время он будет принят. Очень здорово помогал бы ликвидировать кассовые разрывы, которые возникают при взаимодействии с ФНС", — Денис Грось, гендиректор ООО "Индустриальный парк "Парус".

"Из предложений, которые мы озвучивали, но которые на сегодняшний день пока не реализованы, это субсидирование процентных ставок по кредитам — по аналогиям с программами, реализуемыми, например, Минэкономразвития или Минпромторгом. Спорный вопрос. Мы полагаем, что он актуален, потому что для индустриальных парков, для производителей различных отраслей эти механизмы существуют и применяются. Мне кажется, что с учетом той степени поддержки, которую государство оказывает Дальнему Востоку, уместно было бы его тоже рассмотреть, — Денис Грось.

Создание механизмов диалога бизнеса и власти

"С нашей стороны однозначной будет поддержка создания такого нового института, как ассоциация <...> или инициативная группа резидентов, которая бы аккумулировала те вопросы системного характера, которые сегодня возникают", — Андрей Федотовский, директор департамента территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 

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