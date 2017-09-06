Стороны займутся разработкой новейших методов проведения научных исследований и экспертизы

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в четверг подписали меморандум о взаимопонимании в области медицинских технологий на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Меморандум предусматривает разработку и создание новых медицинских технологий, в том числе технологий, способствующих повышению качества жизни, а также создание совместного научно-исследовательского центра по изучению проблем биологической безопасности и санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс- службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что стороны займутся разработкой новейших методов проведения научных исследований и экспертизы, а также разработкой и адаптацией передовых научно-образовательных технологий для повышения качества подготовки специалистов в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Кроме того, в 2018 году во Владивостоке на базе ДВФУ будет открыт учебный центр Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора для повышения квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов в области диагностики инфекционных болезней с помощью молекулярно-диагностических методов.

О центре

Как отметили в ведомстве, создание центра необходимо для улучшения качества и методов стандартизации при проведении лабораторной диагностики, а также для расширения интегрированных научно-образовательных проектов на Дальнем Востоке.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день при помощи научных разработок ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в России качественно диагностируются более 200 инфекций, включая социально значимые.

Дальневосточный центр по подготовке специалистов в области эпидемиологии и биологической безопасности - это уже шестой региональный образовательный центр Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в Киеве.

"Открытие учебного центра - это начало большой совместной работы Роспотребнадзора с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), в рамках которой будут реализованы совместные научно-исследовательские и образовательные программы для развития международного сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.