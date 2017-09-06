Южная Корея заинтересована в соглашении о зоне свободной торговли с ЕврАзЭС

Об это заявил президент Мун Чжэ Ин на ВЭФ-2017 во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Южная Корея заинтересована в заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евроазиатским экономическим сообществом (ЕврАзЭС). Об этом заявил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Республика Корея заинтересована в скорейшем заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕврАзЭС", - сказал президент.

Ранее на заинтересованность Сеула в соглашении о ЗСТ с ЕврАзЭс указывал и министр транспорта, промышленности и ресурсов республики Пэк Ун Гю. По его словам, скорейшее заключение данного соглашения поможет "расширить сотрудничество между нашими странами".

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.