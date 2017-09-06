Абэ: японские компании видят в Дальнем Востоке реальный шанс для развития бизнеса

По его словам, ВЭФ может стать стимулом для наращивания японских инвестиций в Дальний Восток и всю Россию

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японские компании видят в российском Дальнем Востоке реальные шансы для развития бизнеса. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Японские компании видят реальный бизнес-шанс на Дальнем Востоке", - сказал он. Премьер также отметил, что во время прошедшей в среду его встречи с руководителями ведущих японских компаний представители бизнеса согласились с его видением роли региона для экономики.

"Владивосток - это город, который выходит на море и соединяет Россию со всем миром и с Азиатско-Тихоокеанским регионом", - сказал он.

Проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) может стать стимулом для наращивания японских инвестиций как в дальневосточный регион, так и в целом в Россию, заявил премьер-министр.

"Такая площадка, как этот форум, - это хорошая возможность рассказать широкой публике о том, как тут развивается бизнес, и это будет большим стимулом для дальнейших инвестиций японских компаний в Россию и в этот регион", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.