На Дальнем Востоке к 2019 году планируют построить завод по производству ОСП плит

Общий объем инвестиций составляет более 414 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная компания "ДНС-Лес" планирует построить на территории Спасского городского округа Приморского края завод по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП) к 2019 году. Об этом сообщил в четверг на презентации инвестиционного проекта в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) директор компании Никита Тимоходцев.

"Общий объем инвестиций в проект составляет более 414 млн рублей. В первый раз о проекте заговорили в начале 2016 года, общий срок реализации - три года", - сказал он.

В июне 2018 года завод планирует запустить производство на половину мощности. По завершении строительства и в процессе реализации проекта будет создано 141 рабочее место. Объем готовой продукции на выходе составит 60 тыс. кубометров. Половину произведенной продукции компания намерена реализовывать в России, вторую половину - отправлять на экспорт в Китай, рассказал директор компании ТАСС после презентации проекта.

ВЭФ-2017 во Владивостоке в четверг завершает свою работу, форум проходит 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.