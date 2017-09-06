Галушка: на "дальневосточные разделы" в госпрограммах выделено 518 млрд руб.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока отметил, что государство должно "полноценно и приоритетно учесть Дальний Восток в порядка 28 государственных программах"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 518 млрд рублей выделено в государственных программах на реализацию "дальневосточных разделов", по поводу исполнения которых 6 сентября в рамках заседания президиума Госсовета по развитию региона выразил недовольство президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Общая сумма выделенных средств на "дальневосточные разделы" составляет 518 млрд рублей. Это не потребность, это действующие разделы", - сказал Галушка.

Он напомнил, что на Дальнем Востоке уже реализованы механизмы, нацеленные на улучшение инвестиционного климата - есть территории опережающего развития (ТОР), свободный порт, программа "Дальневосточный гектар", электронные визы, снижены цены на электроэнергию.

"Работа государства - полноценно и приоритетно учесть Дальний Восток в порядка 28 государственных программах, таких как здравоохранение образование жилищная сфера промышленность сельское хозяйство, экономика", - пояснил министр, добавив, что у дальневосточных регионов есть отставания от средних российских значений.

Спецразделы, содержащие мероприятия для Дальнего Востока и устанавливающие целевые показатели, должны были появиться в федеральных целевых и государственных программах до 1 апреля, согласно постановлению главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Однако 6 сентября на заседании президиума Госсовета Путин выразил недовольство тем, что в ключевых программах отсутствуют "дальневосточные разделы".

В свою очередь первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сообщил журналистам, что правительство РФ должно в ближайшие недели доработать меры по развитию Дальнего Востока. Он пояснил, что уже даны поручения доработать госпрограммы, чтобы обеспечить более высокие темпы роста дальневосточных регионов.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.