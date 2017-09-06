{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 10:07
Галушка: на "дальневосточные разделы" в госпрограммах выделено 518 млрд руб.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока отметил, что государство должно "полноценно и приоритетно учесть Дальний Восток в порядка 28 государственных программах"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 518 млрд рублей выделено в государственных программах на реализацию "дальневосточных разделов", по поводу исполнения которых 6 сентября в рамках заседания президиума Госсовета по развитию региона выразил недовольство президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Спецпроект
Дальний Восток: энергетика роста

"Общая сумма выделенных средств на "дальневосточные разделы" составляет 518 млрд рублей. Это не потребность, это действующие разделы", - сказал Галушка.

Он напомнил, что на Дальнем Востоке уже реализованы механизмы, нацеленные на улучшение инвестиционного климата - есть территории опережающего развития (ТОР), свободный порт, программа "Дальневосточный гектар", электронные визы, снижены цены на электроэнергию.

"Работа государства - полноценно и приоритетно учесть Дальний Восток в порядка 28 государственных программах, таких как здравоохранение образование жилищная сфера промышленность сельское хозяйство, экономика", - пояснил министр, добавив, что у дальневосточных регионов есть отставания от средних российских значений.

Спецразделы, содержащие мероприятия для Дальнего Востока и устанавливающие целевые показатели, должны были появиться в федеральных целевых и государственных программах до 1 апреля, согласно постановлению главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Однако 6 сентября на заседании президиума Госсовета Путин выразил недовольство тем, что в ключевых программах отсутствуют "дальневосточные разделы".

В свою очередь первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сообщил журналистам, что правительство РФ должно в ближайшие недели доработать меры по развитию Дальнего Востока. Он пояснил, что уже даны поручения доработать госпрограммы, чтобы обеспечить более высокие темпы роста дальневосточных регионов.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Теги
ВЭФ-2017Развитие Дальнего ВостокаГалушка, Александр СергеевичШувалов, Игорь ИвановичПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
РФПИ и японский JBIC запустили совместный инвестиционный фонд
7 сентября, 11:03
Беспилотники для обнаружения очагов пожаров могут быть использованы в РФ и Монголии
7 сентября, 11:01
К созданию биржи самородков в Магаданской области могут приступить в 2018 году
7 сентября, 10:56
РЭЦ и корейский банк Kexim будут совместно финансировать проекты в третьих странах
7 сентября, 10:52
Галушка: Южная Корея пока не определилась с объемами участия в проекте "Хасан - Раджин"
7 сентября, 10:49
Сечин сообщил, что "Роснефть" согласовала подходы по урегулированию проблем с ExxonMobil
7 сентября, 10:46
Минобрнауки откроет филиалы ведущих вузов на Дальнем Востоке
7 сентября, 10:45
Глава Монголии считает, что его страна в сотрудничестве с РФ обеспечит себе выход к морю
7 сентября, 10:44
Новак: решение по налоговому спору с ExxonMobil будет достигнуто в сентябре
7 сентября, 10:44
Греф: возможность гражданства РФ повысит интерес инвесторов к развитию Дальнего Востока
7 сентября, 10:40
Путин хотел бы видеть экономику РФ "современной" и "гибкой"
7 сентября, 10:38
Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябре
7 сентября, 10:38
Путин считает, что многим странам выгодно сотрудничество с РФ
7 сентября, 10:31
Путин: РФ готова сотрудничать по космосу с США, в том числе для полета к Марсу в 2030 году
7 сентября, 10:27
Абэ предложил подумать о возможности строительства железной дороги между Японией и РФ
7 сентября, 10:26
Путин заявил о необходимости уходить от политически мотивированных решений в экономике
7 сентября, 10:24
Президент Монголии уверен, что войны на Корейском полуострове не будет
7 сентября, 10:19
Правительство вскоре объявит о разрешении проблем с ExxonMobil
7 сентября, 10:18
Президент Южной Кореи призвал РФ к созданию нового партнерства через проекты в энергетике
7 сентября, 10:17
На Сахалине прогнозируют ежегодный рост турпотока на 20 тыс. человек
7 сентября, 10:17
Глава КРДВ заявил о необходимости налаживания кооперационных связей между ТОР
7 сентября, 10:15
Путин предложил реализовать "планетарный" проект моста между Сахалином и Хоккайдо
7 сентября, 10:14
МЧС планирует обмениваться гидрометеорологической информацией с Китаем по новой форме
7 сентября, 10:05
Итоги
"Дальневосточный гектар". Первый опыт
На ВЭФ обсудили успехи в реализации программы и меры господдержки получателей "дальневосточного гектара"
7 сентября, 10:01
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.