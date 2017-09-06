На ВЭФ обсудили успехи в реализации программы и меры господдержки получателей "дальневосточного гектара"

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Программа "Дальневосточный гектар" показала успешные результаты

"По итогам года можно говорить об успехе. Свыше 100 тыс. подано заявлений, свыше 28 тыс. участков, которые выданы, и 8 тыс., которые находятся на подписании у граждан <…>. Очень важно, что одна треть всех заявок — это коллективные заявки", — Валентин Тимаков, генеральный директор АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке".

"В 2015 году было по всему Приморскому краю предоставлено 3236 участков, общей площадью 768 Га. Хочу сказать, что площадь в семь раз выросла в рамках проекта, а количество — 8900", — Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра.

Получателям "дальневосточного гектара" оказывают поддержку на государственном уровне

"Первые получатели "дальневосточного гектара" пользуются кредитами по льготной ставке. Благодаря мерам государственной поддержки, ставка составляет от 8,5% до 10,5% годовых", — Георгий Горшков, первый заместитель президента "Почта Банка".

"Сейчас уже запущены специальные кредитные продукты <…>. Сегодня перестроена система предоставления мер поддержки региональной властью. <…> Сейчас мы вместе с Агентством по развитию человеческого капитала готовим новые IT-площадки для взаимодействия всех участников проекта", — Сергей Качаев, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.

"Мы создали свой колл-центр, несмотря на то, что есть единый бесплатный телефон. Такой же есть в Хабаровском крае, но здесь мы немного другую задачу поставили — психологическую разгрузку обеспечить. Давать консультации, не давать телефон уполномоченного органа, который проконсультирует, а попытаться это все собрать у нас", — Юрий Чайка, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Процесс подачи заявки и получения "дальневосточного гектара" улучшается

"Сейчас отказов быть не должно. В случае невозможности взять участок, гражданину будет предложено взять другой участок", — Валентин Тимаков.

"В этом и следующем году будет представлен ряд продуктов. Во-первых, это делянки в обмен на домокомплект <…>. Освоение земельного участка "под ключ" <…>. Селение "под ключ" <…>. Инвестиционный гектар <…>. "Присоединение" к кооперативу <…>. Развитие "локальных экономик" <…>. "Земельный банк" <…>. Организация системы сбыта", — Валентин Тимаков.

"В этом году мы кардинально переделали архитектуру системы, это дало возможность работать <…> одновременно порядка 5 тыс. пользователей <…>. В этом году мы сделаем личные кабинеты многофункциональных центров <…>. Мы обеспечим внутреннюю связку уполномоченных органов", — Андрей Куляница, директор по стратегическому развитию PARMA Technologies Group.

ПРОБЛЕМЫ

Низкая картографическая изученность территории Дальнего Востока

"Недофинансирование картографической основы на Дальнем Востоке катастрофическое. Поэтому проблемы, связанные с наложением, пересечением, нам дают обратный такой сигнал <…>. У нас есть целые субъекты Федерации, границы которых не обозначены <…>. 54% земельных участков, внесенных в кадастр, имеющих кадастровый номер, не имеют границ на местности", — Андрей Приданкин.

Министерство обороны делает недоступным ряд земельных участков

"Я мечтаю, что наконец-то мы проведем инвентаризацию земель Министерства обороны. Я думал, что, может быть, у нас местные власти не очень спешат это сделать, но наши местные власти Хабаровского края неоднократно писали как в Министерство обороны, так и коллегам, инстанциям выше, что давайте уже как-то проведем инвентаризацию, сделаем земли Минобороны нормальной границей. Потому что сейчас очень много участков закрыто совершенно по надуманным основаниям", — Дмитрий Степанченко, предприниматель, получатель "дальневосточного гектара"

РЕШЕНИЯ

Предоставление градостроительной информации получателям "дальневосточного гектара"

"В идеале, я бы перед заключением договора о безвозмездном пользовании участком уже бы предоставлял гражданину градостроительный план, в котором была бы прописана зона, в которой выбран "дальневосточный гектар"", — Дмитрий Степанченко.

Картографическое изучение территории региона

"Для этого необходимы комплексные кадастровые работы, софинансирование федерального бюджета и регионального, первые четыре субъекта дальневосточных уже пошли по этому пути. Плюс выполнение картографических работ на территориях, как я называю, высокого спроса", — Андрей Приданкин.