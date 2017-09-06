МЧС планирует обмениваться гидрометеорологической информацией с Китаем по новой форме

По словам замглавы МЧС Олега Баженова, связанные с угрозой стихийных бедствий риски показывают, что рабочий контакт между странами должен вестись на постоянной основе

По его словам, существующие риски, связанные с угрозой стихийных бедствий, показывают, что рабочий контакт между странами должен вестись на постоянной основе. "Взаимодействие такого рода особенно актуально в это время года, когда существует риск наводнений на реке Амур и других приграничных реках. В этой связи в настоящее время Национальный центр управления в кризисных ситуациях разрабатывает усовершенствованную форму для оперативного обмена информацией о гидрометеорологической обстановке", - сказал он в ходе двусторонней встречи с главным инженером министерства водного хозяйства Китая Лю Вэйпином на Восточном экономическом форуме.

Баженов также отметил, что для развития сотрудничества между странами существует надежная правовая база - это межправительственное соглашение, а также межведомственный меморандум.