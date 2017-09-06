Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что в основном на Сахалин приезжают туристы с Дальнего Востока, Сибири и Японии

Владивосток, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области прогнозирует ежегодное увеличение туристического потока в регион на 20 тыс. человек. Об этом в четверг интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Олег Кожемяко.

"Туристические объекты Сахалина востребованы. У нас уже поток туристов увеличился за год на 30 тыс. человек - было 60 тыс., стало 90 тыс. Прогнозы, думаю, не меньше этого: ежегодно будет прирастать тысяч по 20. В основном едут туристы с Дальнего Востока, Сибири, Японии, думаю, поедут и из Кореи", - сказал Кожемяко.

Он сообщил, что на горнолыжном курорте "Горный воздух", входящем в одноименную территорию опережающего развития (ТОР), в этом году установили два новых подъемника.

"Сейчас делаем новую трассу, в этом году должны провести освещение по трассе юго-восточного склона, сдать входную группу и начать строить комплекс шале, чтобы появились первые очертания европейского курорта", - сказал губернатор.

Потенциал Сахалина

ТОР "Горный воздух" создается на базе одноименного горнолыжного комплекса в Южно-Сахалинске, в нее войдут несколько туристических объектов: санаторий "Синегорские минеральные воды", прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. Всего в рамках этого направления на территории Сахалина будет реализовано семь различных инвестпроектов общей стоимостью 16 млрд рублей.

До 2020 года планируется создать 60 километров горнолыжных трасс, девять новых канатных дорог, построить гостиницы и коттеджи на 600 номеров, рестораны и кафе на 220 мест. Реализация проекта ТОР позволит создать около тысячи новых рабочих мест.

Дополнительным стимулом к развитию туризма на острове станет новая сопутствующая инфраструктура Южно-Сахалинска: рестораны, SPA-комплексы, торгово-развлекательные центры, гостиницы.