Президент Монголии уверен, что войны на Корейском полуострове не будет

Ранее о невозможности решения ядерной проблемы КНДР военным путем заявляли также президент РФ Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выразил уверенность, что ядерная проблема КНДР не приведет к войне на Корейском полуострове, и этот вопрос нужно решать дипломатическим путем. Такое мнение он высказал в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума. Трансляция велась на телеканале "Россия 24" .

"Я уверен, что войны на Корейском полуострове не будет. Я посетил Северную Корею шесть-семь раз в качестве министра сельского хозяйства, и я уверен, что никакими санкциями нельзя остановить дипломатические контакты", - подчеркнул он.

Ранее о невозможности решения ядерной проблемы КНДР военным путем заявляли также президент РФ Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.