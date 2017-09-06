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7 сентября, 10:27
Путин: РФ готова сотрудничать по космосу с США, в том числе для полета к Марсу в 2030 году

Президент РФ отметил, что Москва настроена на сотрудничество, "если всякие умники из США не помешают"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Москва настроена на сотрудничество с Вашингтоном в космической сфере, в том числе в плане совместных запусков к Марсу к 2030 году, "если всякие умники из США не помешают". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Говоря о развитии Дальнего Востока, он отметил, что в регионе уже начал функционировать новый российский космодром Восточный. "Первые пуски ракет произведены с космодрома. И в ближайшие несколько лет перейдем к тому, что это будет первый настоящий крупномасштабный российский гражданский космодром, с которого мы будем исследовать в том числе и дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты и так далее. Кстати говоря, в том числе планируем это делать и с Соединенными Штатами, во всяком случае если всякие умники из различных структур американских не помешают", - сказал Путин.

"Интерес к этому [совместным запускам] есть в том числе, скажем, по совместному с американскими партнерами изучению Марса к 2030 году ", - отметил президент РФ.

Говоря о других совместных проектах, которые могут развиваться на Дальнем Востоке, Путин привел в пример российско-корейское сотрудничество в области кораблестроения. Так, российская сторона размещает заказы на корейских верфях, а также совместно с Южной Кореей строит новое предприятие - судостроительный завод "Звезда".

Президент отметил, что посетит эту площадку в пятницу, 8 сентября. Речь идет о судах обеспечения, буровых платформах, уточнил он. "Это то, что нам нужно, и нужно нашим партнером. И то, что не связано с конкурентной борьбой, а наоборот: синергия наших усилий дает хороший результат для всех, потому что все заинтересованы в получении этих энергоресурсов. Но это высокотехнологичная сфера - судостроение", - подытожил глава российского государства.

​Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Космодром ВосточныйРеспублика КореяРоссияСШАПутин, Владимир Владимирович
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