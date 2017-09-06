Путин: РФ готова сотрудничать по космосу с США, в том числе для полета к Марсу в 2030 году

Президент РФ отметил, что Москва настроена на сотрудничество, "если всякие умники из США не помешают"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Москва настроена на сотрудничество с Вашингтоном в космической сфере, в том числе в плане совместных запусков к Марсу к 2030 году, "если всякие умники из США не помешают". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Говоря о развитии Дальнего Востока, он отметил, что в регионе уже начал функционировать новый российский космодром Восточный. "Первые пуски ракет произведены с космодрома. И в ближайшие несколько лет перейдем к тому, что это будет первый настоящий крупномасштабный российский гражданский космодром, с которого мы будем исследовать в том числе и дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты и так далее. Кстати говоря, в том числе планируем это делать и с Соединенными Штатами, во всяком случае если всякие умники из различных структур американских не помешают", - сказал Путин.

"Интерес к этому [совместным запускам] есть в том числе, скажем, по совместному с американскими партнерами изучению Марса к 2030 году ", - отметил президент РФ.