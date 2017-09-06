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7 сентября, 10:18
Правительство вскоре объявит о разрешении проблем с ExxonMobil

По словам президента РФ Владимира Путина, даже на фоне дипломатических скандалов российская сторона договорилась о том, как можно выйти из сложившейся ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время объявит о решении проблемы с ExxonMobil по Сахалину-1, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Мы разрешаем кризисы, такие текущие кризисные вопросы, с его бывшей компанией ExxonMobil [которую ранее возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон], в решении которых ExxonMobil заинтересован в работе на Дальнем Востоке, в работе по Сахалину-1. И вот на фоне даже дипломатических скандалов мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы. В самое ближайшее время правительство России объявит об этом", - сказал Путин.

По его словам, такого рода шаги по разрешению спорных ситуаций постепенно создают благоприятную ситуацию для развития деловой активности на Дальнем Востоке.

Как ранее сообщалось, американская компания требует от властей РФ возместить переплаченный налог на прибыль по проекту "Сахалин-1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью". В арбитраже Exxon потребовала возместить часть переплаченного, по ее мнению, за последние шесть лет налога на прибыль в размере $500 млн, апеллируя к изменению ставки налога на прибыль, которая в РФ снизилась в 2009 году с 35% до 20%. Однако соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект "Сахалин-1", не предполагает изменения налогов в течение действия всего срока соглашения.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Тиллерсон, РексРоссияСШАПутин, Владимир Владимирович
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