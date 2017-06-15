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7 сентября, 10:14
Путин предложил реализовать "планетарный" проект моста между Сахалином и Хоккайдо

Президент РФ также отметил проект энергокольца, которое охватит некоторые страны в Азии и вовлечет их в совместную работу

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил реализовать проект транспортного соединения островов Сахалина и Хоккайдо.

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"Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо - это вещи абсолютно планетарного характера", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил также проект энергокольца, которое охватит целый ряд стран в Азии и вовлечет их в совместную работу. "Это захватывающие вещи", - отметил он.

Путин напомнил о планах соединения корейской железной дороги и Транссиба. "Это вещи абсолютно планетарного характера, которые могут привести к значительным изменениям инфраструктуры, энергетики и высоких технологий", - заявил глава государства.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Республика КореяРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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