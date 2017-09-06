Глава КРДВ заявил о необходимости налаживания кооперационных связей между ТОР

Представители предприятий предложили создать ассоциацию резидентов ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Перспективой для развития территорий опережающего развития (ТОР) является их кооперация между собой, а также создание производственных цепочек между резидентами. Об этом сообщил в четверг гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

"Кооперация между ТОР - очень важная вещь, которую мы увидели. В планах перспективного развития, которые разработаны по всем ТОР, кроме тех, которые созданы недавно, эти кооперационные связи отражены", - сказал Тихонов на сессии "Территории опережающего развития 2.0. Говорят инвесторы" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Для налаживания кооперационных связей звучали предложения по созданию ассоциации резидентов ТОР. Тихонов выразил уверенность, что инициатива по созданию ассоциации будет поддержана министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.

"Кооперационных связей между предприятиями может быть очень много. Здесь мы (КРДВ - прим. ТАСС) готовы выступать интегратором для того, чтобы каждому из вас найти вот такие цепочки добавленной стоимости в ТОР и свободном порте Владивосток, для того, чтобы мы стали более конкурентоспособными", - пояснил Тихонов, обращаясь к представителям бизнеса.

По данным КРДВ, на Дальнем Востоке насчитывается 17 таких территорий, в которых реализуется 433 проекта. Они относятся к добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству, энергетике, рыболовству, транспорту и логистике. В ТОР, создаваемых с 2015 года, действуют налоговые и таможенные льготы и другие преференции для резидентов. На территории Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев действует также режим свободного порта, который предполагает особое таможенное и налоговое регулирование.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.