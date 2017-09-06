{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 10:15
Глава КРДВ заявил о необходимости налаживания кооперационных связей между ТОР

Представители предприятий предложили создать ассоциацию резидентов ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Перспективой для развития территорий опережающего развития (ТОР) является их кооперация между собой, а также создание производственных цепочек между резидентами. Об этом сообщил в четверг гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

"Кооперация между ТОР - очень важная вещь, которую мы увидели. В планах перспективного развития, которые разработаны по всем ТОР, кроме тех, которые созданы недавно, эти кооперационные связи отражены", - сказал Тихонов на сессии "Территории опережающего развития 2.0. Говорят инвесторы" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Для налаживания кооперационных связей звучали предложения по созданию ассоциации резидентов ТОР. Тихонов выразил уверенность, что инициатива по созданию ассоциации будет поддержана министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.

"Кооперационных связей между предприятиями может быть очень много. Здесь мы (КРДВ - прим. ТАСС) готовы выступать интегратором для того, чтобы каждому из вас найти вот такие цепочки добавленной стоимости в ТОР и свободном порте Владивосток, для того, чтобы мы стали более конкурентоспособными", - пояснил Тихонов, обращаясь к представителям бизнеса.

По данным КРДВ, на Дальнем Востоке насчитывается 17 таких территорий, в которых реализуется 433 проекта. Они относятся к добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству, энергетике, рыболовству, транспорту и логистике. В ТОР, создаваемых с 2015 года, действуют налоговые и таможенные льготы и другие преференции для резидентов. На территории Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев действует также режим свободного порта, который предполагает особое таможенное и налоговое регулирование.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
РФПИ и японский JBIC запустили совместный инвестиционный фонд
7 сентября, 11:03
Беспилотники для обнаружения очагов пожаров могут быть использованы в РФ и Монголии
7 сентября, 11:01
К созданию биржи самородков в Магаданской области могут приступить в 2018 году
7 сентября, 10:56
РЭЦ и корейский банк Kexim будут совместно финансировать проекты в третьих странах
7 сентября, 10:52
Галушка: Южная Корея пока не определилась с объемами участия в проекте "Хасан - Раджин"
7 сентября, 10:49
Сечин сообщил, что "Роснефть" согласовала подходы по урегулированию проблем с ExxonMobil
7 сентября, 10:46
Минобрнауки откроет филиалы ведущих вузов на Дальнем Востоке
7 сентября, 10:45
Глава Монголии считает, что его страна в сотрудничестве с РФ обеспечит себе выход к морю
7 сентября, 10:44
Новак: решение по налоговому спору с ExxonMobil будет достигнуто в сентябре
7 сентября, 10:44
Греф: возможность гражданства РФ повысит интерес инвесторов к развитию Дальнего Востока
7 сентября, 10:40
Путин хотел бы видеть экономику РФ "современной" и "гибкой"
7 сентября, 10:38
Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябре
7 сентября, 10:38
Путин считает, что многим странам выгодно сотрудничество с РФ
7 сентября, 10:31
Абэ предложил подумать о возможности строительства железной дороги между Японией и РФ
7 сентября, 10:26
Путин заявил о необходимости уходить от политически мотивированных решений в экономике
7 сентября, 10:24
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.