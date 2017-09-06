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7 сентября, 10:31
Путин считает, что многим странам выгодно сотрудничество с РФ

Президент РФ призывает к реализации крупных экономических международных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призывает к реализации крупных экономических международных проектов. Он считает, что взаимодействие с РФ выгодно многим, например, США не могут отказаться от российских ракетных двигателей.

Отвечая на вопросы участников Восточного экономического форума, глава государства отметил, что "в России работают около 300 компаний из Японии, 600 компаний - из Республики Корея". "У нас особые отношения с Монголией в сфере экономики, там есть крупные, еще доставшиеся нам с советских времен совместные предприятия, общая железная дорога", - привел еще один пример совместной работы Путин. "Мы удовлетворены тем, как развиваются контакты, но считаем, что это недостаточно и не соответствует нашему потенциалу", - при этом отметил он.

Путин уверен, что страны региона должны стремиться к воплощению самых крупномасштабных проектов. В качестве примера он привел региональное энергетическое кольцо. "Это крупномасштабный, очень интересный мощный проект, который может затронуть все страны региона - Россию, Китай, Республику Корею, КНДР, Японию. С учетом роста энергопотребностей региона это то, что может быть реально локомотивом", - полагает российский лидер. Еще одним перспективным направлением взаимодействия он назвал сопряжение китайского Шелкового пути и возможностей Евразийского экономического союза (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

"Мы приглашаем к сотрудничеству в космосе вместе. Несмотря на все проблемы, все крики со стороны наших американских партнеров, они ведь до сих пор летают на наших ракетных двигателях, не отказываются пока, не могут отказаться", - констатировал Путин. "Нет ничего, что является более конкурентоспособным, чем ракетные двигатели российского производства", - пояснил глава государства. Президент заверил: "Мы готовы развивать отношения со всеми странами тихоокеанского региона". Путин добавил, что надеется, что так и будет.

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Теги
ВЭФ-2017МонголияРеспублика КореяКитайРоссияКНДРКазахстанСШАЯпонияБелоруссияАрменияПутин, Владимир Владимирович
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