Министр РФ по развитию Дальнего Востока отметил, что Россия готова делать все необходимое для реализации этого проекта

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Южнокорейские партнеры, выразившие ранее намерение участвовать в качестве третьей стороны в проекте "Хасан - Раджин", предполагающем строительство железной дороги из России в КНДР, пока не предоставили окончательные данные по своему участию. Об этом сообщил ТАСС в четверг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр РФ по развитию Дальнего Востока, глава межправительственной комиссии Россия - КНДР Александр Галушка.

"Южнокорейская сторона нам постоянно говорит о том, что она считает рентабельность [проекта]. Пришло новое руководство в Южной Корее, и мы надеемся, что наконец-то рентабельность досчитают, и мы перейдем от слов к делу. Когда политическая сила побеждала, всегда происходили качественные изменения в отношениях, трехсторонних проектах на высшем уровне <...> Надеемся, что и в этот раз это будет происходить", - сказал министр.

Он назвал этот проект примером эффективного международного сотрудничества.

Министр пояснил, что российская сторона - компания РЖД - инвестировала в проект порядка 10 млрд рублей, свои обязательства выполнила и КНДР.

"С российской стороны все готово к реализации проекта, но Россия же не может реализовать трехсторонний проект, она одна из сторон. Со своей стороны мы готовы все необходимое делать для этого", - сказал Галушка.

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 годах совместным предприятием РФ и КНДР с участием РЖД. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. В 2016 году сообщалось, что в качестве пилотного проекта осуществлялась отправка морским путем российского угля из Раджина в Южную Корею.

По словам министра, сейчас проект уже вышел на промышленную эксплуатацию с растущим грузооборотом. Сейчас он достигает порядка 5 млн тонн, это более чем втрое превышает объем 2014 года (1,5 млн тонн). "Проект прошел испытание стихией", - считает руководитель Минвостокразвития.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.