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7 September, 10:24
Путин заявил о необходимости уходить от политически мотивированных решений в экономике

Президент отметил создание фондов и структур для совершенствования нормативно-правовой базы, развития инфраструктуры и обеспечения инвестпроектов финансированием

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал уходить от политически мотивированных решений в области экономики.

"Нужно, конечно, всячески уходить от политически мотивированных ограничений в сфере экономики, это вредит всем", - сказал президент РФ. Он также добавил, что необходимо обеспечивать прямой доступ всех, кто хочет сотрудничать, друг к другу. "Нужно уходить от всяких визовых ограничений", - уточнил Путин, напомнив, что для порта Владивосток недавно был введен безвизовый въезд.

Глава российского государства рассказал, что для достижения успехов в инвестиционной сфере он постоянно встречается с теми, кто уже решил работать в России и обсуждает с ними проблемы, с которыми инвесторам приходится сталкиваться. Он рассказал, что накануне тоже встретился с деловыми кругами и с удовлетворением констатировал, что "нет ничего такого, что вступало бы в диссонанс с теми усилиями, которые мы предпринимаем, по улучшению делового климата, но есть некоторые проблемы, которые являются естественными". К таковым Путин отнес недостаточно развитую инфраструктуру, он также упомянул необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, необходимость обеспечения финансирования. Для этого, по его словам, уже создаются соответствующие фонды и другие структуры.

Российский лидер сделал особый акцент на том, что "работать нужно в две стороны". "Наши предприниматели тоже сталкиваются с определенными ограничениями на рынках наших соседей, - сказал он. - Это должна быть дорога с двусторонним движением. В этой связи, конечно, мы будем поддерживать региональные, преференциальные соглашения и союзы, но такие, которые не идут вразрез с принципами и нормами ВТО".

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Теги
ВЭФ-2017РоссияПутин, Владимир Владимирович
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