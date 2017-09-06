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7 сентября, 10:38
Путин хотел бы видеть экономику РФ "современной" и "гибкой"

По словам президента РФ, экономика должна автоматически приспосабливаться к быстрым изменениям в мире

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы создать современную и гибкую к изменениям в мире экономику.

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"Я бы хотел, чтобы экономика России в целом и на Дальнем Востоке в частности была современной, гибкой, автоматически приспосабливающейся к быстрым изменениям в мире", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума. Так глава государства ответил на вопрос о том, какой он хотел бы сделать страну, когда достигнет преклонного возраста.

Путин добавил, что хотел бы видеть экономику страны хорошо управляемой и способной как можно легче войти в следующий технологический уклад. "И чтобы все это способствовало нашей кооперации и с другими странами, и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона [АТР]. И это в целом создало бы условия для прочного, стабильного мира и сотрудничества", - добавил он.

Глава государства добавил, что мечтает и об интеграции Дальнего Востока в экономику АТР. "Уверен, что очень многое из того, о чем мы мечтаем, будет осуществлено", - заключил он.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияПутин, Владимир Владимирович
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