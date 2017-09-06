Новак: решение по налоговому спору с ExxonMobil будет достигнуто в сентябре

При этом глава Минэнерго отказался озвучить подробности

"В сентябре", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом озвучить подробности министр отказался.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил на полях ВЭФ, что правительство в ближайшее время объявит о решении проблемы с ExxonMobil по "Сахалину - 1".

По его словам, уже достигнута договоренность "о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы".

Как ранее сообщалось, американская компания требует от властей РФ возместить переплаченный налог на прибыль по проекту "Сахалин - 1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью". В арбитраже ExxonMobil потребовала возместить часть переплаченного, по ее мнению, за последние шесть лет налога на прибыль в размере $500 млн, апеллируя к изменению ставки налога на прибыль, которая в РФ снизилась в 2009 году с 35% до 20%. Однако соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект "Сахалин - 1", не предполагает изменения налогов в течение действия всего срока соглашения.