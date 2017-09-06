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7 сентября, 10:44
Глава Монголии считает, что его страна в сотрудничестве с РФ обеспечит себе выход к морю

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что страны могут подписать в текущем году соглашение о транзите монгольского угля по территории России в Восточный порт Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга считает, что в сотрудничестве с Россией его страна может обеспечить себе выход к морю.

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"Монголия богата полезными ископаемыми, но, к сожалению, из-за отсутствия доступа к морю мы не можем реализовать нашу продукцию. Мы должны найти выход к морю, используя нашего северного соседа - Россию", - сказал он в четверг в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. По словам Баттулги, Монголия и РФ, в частности, могут начать использовать порт во Владивостоке совместно с Японией для проведения операций по очистке монгольского угля и его дальнейшего экспорта.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Монголия и Россия могут подписать в текущем году соглашение о транзите монгольского угля по территории России в Восточный порт Приморского края.

Ранее Соколов говорил ТАСС, что Монголия рассматривает возможность поставки в Восточный порт более 70 тыс. тонн угля в месяц, но пока точный объем не определен и будет зависеть от заключенных Монголией контрактов на продажу угля.

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ВЭФ-2017Баттулга, ХалтмаагийнМонголияРоссияСоколов, Максим Юрьевич
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