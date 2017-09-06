Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябре

Аудит РУСАДА пройдет в конце сентября, его итоги будут представлены на совете учредителей WADA в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) полностью привязано к решению по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), поэтому остается надеяться на то, что положительные сдвиги будут в ноябре после совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В среду президент Международный паралимпийский комитет (МПК) Филип Крэйвен на пресс-конференции в Абу-Даби объявил, что организация продлила отстранение ПКР. Однако он сообщил, что МПК получил обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе в выполнении критериев восстановления ПКР. В нем рабочая группа отметила, что была впечатлена прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы.

"Раз такое решение приняли, значит, такая ситуация. Адекватно или нет, неважно. Я бы давно восстановил, была бы моя воля", - сказал Колобков.

"Дорожная карта четко определена, вы знаете, что МПК это полностью привязал решение к восстановлению РУСАДА. Сейчас в конце сентября будет аудит, по итогам сделают доклад. Надеемся на восстановление РУСАДА в конце ноября", - добавил министр спорта.

Аудит РУСАДА пройдет в конце сентября, его итоги будут представлены на совете учредителей WADA, который 16 ноября может восстановить деятельность РУСАДА.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.