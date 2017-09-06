Греф: возможность гражданства РФ повысит интерес инвесторов к развитию Дальнего Востока

Глава Себрбанка отметил, что такая возможность "демонстрирует очень серьезное отношение главы государства к проблемам региона"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Преференции, в том числе возможность российского гражданства, подтолкнут интерес инвесторов в развитие Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

"На мой взгляд, объявленные преференции, в том числе возможность российского гражданства, - это хорошие шаги. Вопрос того, что само по себе гражданство может быть ценным, демонстрирует очень серьезное отношение главы государства к проблемам региона. Я уверен, что это подтолкнет интерес инвесторов в развитие региона в целом", - сказал Греф.

В рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток $10 млн и более.