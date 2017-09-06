РЭЦ и корейский банк Kexim будут совместно финансировать проекты в третьих странах

В рамках сотрудничества планируется совместное финансирование российских компаний, производящих товары для экспорта

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство ЭКСАР (входит в группу компаний "Российского экспортного центра") и экспортно-импортный банк Кореи Kexim будут совместно финансировать российско-корейские проекты в третьих странах. Соответствующий меморандум подписан на Восточном экономическом форуме.

"Мы будем финансировать нашу часть проектов, корейский банк Kexim - их. Прорабатываем разные проекты", - рассказал ТАСС генеральный директор ЭКСАР Алексей Тюпанов.

В рамках сотрудничества планируется также совместное финансирование российских компаний, которые построили заводы на территории России и собираются экспортировать.

"Российский экспортный центр" создан в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.