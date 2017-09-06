В рамках сотрудничества планируется реализация проектов в области здравоохранения, химической промышленности, секторе услуг и металлургии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) запустили Российско-японский инвестиционный фонд. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

"Совместный фонд РФПИ и JBIC позволит привлечь в российскую экономику значительный объем инвестиций, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими компаниями и банками Японии в рамках реализуемых проектов. Речь также идет о привлечении передовых технологий в наиболее приоритетных областях развития и диверсификации российско-японского торгово-экономического сотрудничества", - приводит пресс-служба слова главы российского фонда Кирилла Дмитриева.

На данном этапе стороны прорабатывают проекты в области здравоохранения, химической промышленности, секторе услуг и металлургии. Часть проектов может быть реализована в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Ранее Кирилл Дмитриев сообщал ТАСС, что первой сделкой совместного инвестиционного фонда станет инвестирование в российскую фармацевтическую компанию "Р-Фарм".

О фонде

Меморандум о создании Российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили направления, обозначенные в плане развития двусторонних отношений из восьми пунктов. Среди них здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Стороны уже согласовали основные условия создания и функционирования фонда. По словам Дмитриева, общий размер фонда составит 1 млрд. Ожидается, что первые сделки в рамках Российско-японского инвестфонда состоятся уже в третьем квартале 2017 года.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.