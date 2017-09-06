МЧС РФ готово к обмену информацией с Азиатским центром повышения готовности к бедствиям

Замглавы МЧС РФ отметил, что ведомство продолжает совершенствовать систему чрезвычайного гуманитарного реагирования на крупномасшатбные ЧС за рубежом с упором на АТР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово к сотрудничеству с Азиатским центром повышения готовности к бедствиям в области обмена оперативной информацией. Об этом сегодня сообщил замглавы МЧС Олег Баженов.

"Предлагаем рассмотреть налаживание взаимодействия Азиатского центра по повышению готовности к бедствиям с российским центром управления в кризисных ситуациях, включая обмен оперативной информацией, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием данных космического мониторинга", - сказал он в ходе двусторонней встречи с исполнительным директором Азиатского центра повышения готовности к бедствиям Хансом Гуттманом в рамках Восточного экономического форума.

Баженов также отметил, что российское спасательное ведомство продолжает совершенствовать систему чрезвычайного гуманитарного реагирования на крупномасштабные ЧС за рубежом с особым упором на Азиатско-Тихоокеанский регион как наиболее подверженный природным катаклизмам.

"МЧС России придает особую значимость сотрудничеству с чрезвычайными службами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также многосторонними объединениями, включая форум АТЭС, ШОС и АСЕАН", - подчеркнул Баженов.