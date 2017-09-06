Власти Приморья разработают стратегию развития региона до 2030 года

По словам главы региона, стратегию создадут на основе программы социально-экономического развития края

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края разработают стратегию развития региона до 2030 года, в которой будут отражены долгосрочные планы экономического и социального развития территории. Об этом в четверг на Восточном Экономическом форуме (ВЭФ) сообщил журналистам губернатор края Владимир Миклушевский.

"Комплексный план (развития региона - прим. ТАСС) в общем виде уже сделан и послужил основой для доклада рабочей группы. Мы ничего не придумывали, поскольку у нас есть программа социально-экономического развития. На ее основе мы и создали комплексный план. Дальше мы собираемся делать стратегию до 2030 года и будем корректировать, что уже сделано и что предстоит сделать с прицелом на будущее," - отметил Миклушевский.

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке 6 сентября Владимир Путин отметил, что решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только "при комплексном развитии всех девяти дальневосточных регионов". Президент отметил, что "проекты таких планов для каждого из этих регионов до 2025 года готовятся правительством совместно с регионами, это очень ответственный этап, когда нужно все тщательно продумать и просчитать".

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.