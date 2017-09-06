Развитие бизнеса в регионе требует модернизации транспортной системы и сокращения числа проверок со стороны прокуратуры, отметили участники дискуссии

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Развитие малого и среднего бизнеса остается важнейшей задачей для ДВ

"За последний год <…> численность выросла всего на 0,28 %, это в пределах статистической погрешности. При этом, если смотреть в разрезе по регионам, то практически весь рост обеспечен Магаданской областью, где на 70 % <…> выросло количество субъектов МСП. Еще два региона в плюсе незначительном. <…> Такого массового появления новых бизнесов, расцвета предпринимательской активности нет", — Олег Фомичев, статс-секретарь, замминистра экономического развития РФ.

ПРОБЛЕМЫ

Чрезмерная административная нагрузка

"Для нас это приоритет номер один — работа по снижению административной нагрузки. Среда административная на Дальнем Востоке гораздо более агрессивная, чем в другой части страны. Это и национальный рейтинг показал, где мы увидели, что в 2,5 раза нагрузка на инвесторов административная выше, чем в регионах — лидерах национального рейтинга", — Александр Крутиков, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

"Провели опрос наших резидентов, <…> 50% всех инвесторов столкнулось с проблемами с контрольно-надзорными органами", — Александр Крутиков.

"Следующий параметр — это среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица или индивидуальных предпринимателей в год <…>. По данному параметру на Дальнем Востоке ситуация хуже, чем в целом по стране <…> пока позитивную динамику мы не видим", — Елена Мякотникова, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

"Что что касается Дальнего востока, <…> в два-четыре раза по разным формам контроля больше, чем в других регионах РФ, особенно много дел по Росрыболовству (в четыре раза больше); Россельхознадзор, Росприроднадзор — это те ведомства, которые здесь очень активны", — Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Предприниматели считают бесполезным обращаться в суд за помощью

"К сожалению, большинство предпринимателей считает, что добиться против государства в суде победы практически невозможно, и всего <…> 4% считает, что они могут это сделать", — Борис Титов.

"В основном предприниматели уверены, что обращаться в суд с целью защиты своих интересов против налоговой на сегодняшний день бессмысленно. И что существует жесткая установка подобные иски не удовлетворять", — Елена Авакян, исполнительный директор НП "СРКЗ"; советник, адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Проблемы в установлении тарифов

"Понимаем, какая это огромная проблема, не только сама методика установления тарифов, но и то, что часто тарифы считаются неправильно, специально с нарушениями", — Борис Титов.

Нелегальный бизнес

"Проблема нелегального бизнеса огромна <…>. Здесь больше, наверное, нужно не кнутов, а все-таки пряников, создавать условия, чтобы малым предприятиям было выгоднее работать в открытую, легально", — Борис Титов.

Нестабильное и неоднозначное законодательство

"Один из факторов, которые влияют на инвестиционный климат, это, конечно, нестабильность действующего законодательства, <…> неоднозначность норм", — Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

РЕШЕНИЯ

Сокращение числа проверок и контроль прокуратуры

"Нами прорабатываются меры по совершенствованию законодательства, в том числе направленного на сокращение числа проверок предпринимателей. <…> Уже сейчас практически половина предложенных контролерами плановых и внеплановых мероприятий прокурорами отклоняется", — Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ.

"С 2015 года мы являемся оператором единого реестра проверок, который обеспечивает открытый доступ к сведениям о проведении контрольных мероприятий, уменьшает риски необоснованных визитов проверяющих", — Юрий Чайка.

"Действительно, Генеральная прокуратура РФ является нашим главным <…> союзником в нашей работе", — Борис Титов.

Совершенствование законодательства и реформа контроля надзорной деятельности

"Мы сегодня вместе с Минэкономразвития готовим проект, <…> который закрепит, по сути, новую модель работы контрольно-надзорных органов на территориях опережающего развития и свободном порту Владивостока. Это модель, которая будет основана на принципе доверия к инвестору и презумпции его невиновности", — Александр Крутиков.

"Разрабатываем систему ключевых показателей эффективности для каждого территориального федерального органа исполнительной власти, в основе которой будет лежать оценка вклада этого органа <…> именно в экономическое развитие Дальнего Востока", — Александр Крутиков.

"У меня два предложения: убирать из KPI органов власти такие показатели, как сумма собранных штрафов и, если мы хотим уменьшения количество проверок, то, соответственно, нужно ставить вопрос об уменьшении количества сотрудников", — Сергей Колесников, президент Группы компаний "ТехноНИКОЛЬ".

Введения нормы первого предупреждения

"Фактически на 25% снизилось количество административных штрафов за эти полгода, и выросло количество и доля первых предупреждений", — Олег Фомичев.

Развитие транспортной системы

"Нехватка погранпереходов, <…> не хватает РЖД, не хватает портовой зоны. Но если мы говорим о росте промышленного экспорта, если мы хотим роста товарооборота с 80 млрд до 200 с Китаем, то, конечно же, я вижу в этом смысле доставку продукции из Хабаровского края машинами. И я считаю, что именно автотранспорт — это будущее для доставки промышленной продукции", — Сергей Колесников.

"Если бы мы развивали логистику, транспортные переходы, мы были бы значительно более конкурентоспособными на китайском рынке", — Сергей Колесников.

Судебная реформа

"Судебная реформа — это не благие пожелания на будущее, это жизненная необходимость", — Елена Авакян.

"Я полностью поддерживаю <…> инициативу о создании <…> специальных инвестиционных судов для резидентов свободного порта и ТОРов", — Марина Шемилина.

"Принцип трех "не" <…> Не возбуждать уголовное дело когда нет сведений об ущербе, <…> когда нет актов уполномоченных органов, <…> когда есть договорные отношения", — Марина Шемилина.