Путин предложил Абэ повысить в должности отвечающего за сотрудничество с Россией министра

Президент РФ отметил, что на посту вице-премьера министр экономики Японии обладал бы большими административными возможностями для взаимодействия с российскими компаниями

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ повысить в должности министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сего, на которого в японском правительстве одновременно возложены обязанности министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики.

"Премьер-министр Японии сказал о том, что у них в правительстве специальный министр даже создан, министерство, которое отвечает за сотрудничество с Россией. Я обращаюсь к премьер-министру Абэ. Может быть повысить в должности министра, который отвечает за сотрудничество с Россией? Сделать его вице-премьером? Чтобы у него было больше возможностей административных вовлекать японские компании к работе с Россией", - предложил глава российского государства.

Он также призвал президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, а также президента Монголии Халтмаагийна Баттулги рассмотреть возможность выделить специальных людей для взаимодействия с Россией.

Путин добавил, что накануне на встрече с китайской стороной сообщил вице-премьеру Госсовета Китая Ван Яну о награждении его орденом Дружбы. Это, по словам российского лидера, "не случайно". "Посмотрите, у нас за последние два года инвестиций в этот регион иностранных в рублевом эквиваленте было 450 млрд. Это примерно около $9 млрд. 80% [этой суммы] - это инвестиции наших китайских друзей", - отметил президент.