Путин отметил важность создания культурного кластера на Дальнем Востоке

Президент подчеркнул, что в ДФО появятся филиалы Мариинского театра, Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность создания интересной среды для жизни на Дальнем Востоке и подчеркнул, что жителей и гостей региона интересуют планы по созданию культурного кластера.

"Мы будем думать над тем и о том, чтобы здесь и жить было интересно. В этом смысле, я считаю, что и для местных жителей, и тех, кто сюда приезжает, немаловажными являются наши планы создания здесь такого культурного кластера. Вы уже упомянули о Мариинском театре - я благодарен маэстро [Валерию] Гергиеву за то, что он активно проводит эту работу. Здесь будет филиал, он уже практически работает, Мариинского театра", - сказал президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Здесь также будут филиалы и Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Нужно, чтобы люди, которые хотят здесь жить и работать, жили в благоприятной, интересной для них среде. Над этим всем мы будем работать", - добавил он.

Путин отметил, что российская сторона продолжит создавать и дальше благоприятные условия для бизнеса с точки зрения административных и таможенных процедур, визового режима.

Говоря о промышленных возможностях Дальнего Востока, Путин напомнил, что в регионе работает авиационное предприятие - производитель боевого самолета СУ-35, а также гражданского SSJ-100.