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7 сентября, 11:37
Топилин: заселить Дальний Восток можно за счет комфортных условий, а не мигрантов

Глава Минтруда РФ считает, что создание комфортных условий позволит сократить отток населения региона

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Обеспечить заселение Дальнего Востока можно за счет создания комфортных условий для населения региона и недопущения их оттока, а не мигрантов, заявил в четверг глава Минтруда РФ Максим Топилин.

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"Я считаю, что у нас есть возможности заселять, стимулировать развитие Дальнего Востока комфортными условиями проживания здесь, чтобы не было оттока, чтобы все, кто здесь родился, жили здесь и не стремились уехать", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, как он оценивает идею обеспечить заселение Дальнего Востока за счет мигрантов.

В июне этого года МВД России разработало новую концепцию миграционной политики, направленную в том числе на привлечение граждан, включая иностранцев, в регионы Дальнего Востока. Проект концепции был опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Один из пунктов документа предусматривает расширение полномочий субъектов РФ, "направленных на стимулирование проживания иммигрантов в трудонедостаточных регионах, регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, регионах Дальнего Востока и Байкальского региона".

Среди предлагаемых мер - создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых мигрантов, переселяющихся для трудоустройства на территории данных регионов.

Также предлагается повысить до 1 млн рублей размер государственной поддержки на одного работника, привлеченного в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты Дальневосточного федерального округа.

ВЭФ-2017 стартовал во Владивостоке в среду, форум пройдет в течение двух дней, 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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Теги
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