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7 сентября, 12:15
Роскосмос создаст на Восточном инфраструктуру для запуска межпланетных кораблей
© Марина Лысцева/ТАСС

В госкорпорации сообщили, что сотрудничают с партнерами по разным темам, в том числе обсуждается Луна и Марс

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Роскосмос планирует создать на космодроме Восточный инфраструктуру для запуска в космос межпланетных кораблей с помощью сверхтяжелых ракет- носителей (РН). Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

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Как заявил ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, Россия будет исследовать дальний космос с космодрома Восточный, в том числе планирует делать это вместе с США. В частности, отметил президент, есть интерес к "совместному с американскими партнерами изучению Марса к 2030 году".

Как отметили в этой связи в Роскосмосе, госкорпорация "развивает космодром Восточный, который будет использоваться в том числе и для запусков в дальний космос". "Здесь планируется строительство инфраструктуры для РН сверхтяжелого класса, она сможет выводить в космос межпланетные корабли", - добавили его представители.

"Мы сотрудничаем с партнерами по разным темам, в том числе обсуждаем Луну и Марс, взаимодействуют рабочие группы, идет дискуссия о развитии этих проектов и о формате участия каждой страны", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе пообещали информировать о конкретных договоренностях по этим миссиям.

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Теги
ВЭФ-2017Космодром ВосточныйРоссияСШАПутин, Владимир Владимирович
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