Создание Российско-японского фонда может стать важным катализатором и центром инвестиционного сотрудничества между странами, считают участники ВЭФ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Торгово-экономические взаимоотношения России и Японии демонстрируют положительную динамику

"Конечно, это все стало активно обсуждаться потому, что наконец-то с японской стороны мы услышали о возможности развития отношений, не привязываясь к высокой политической повестке, а именно к мирному договору, которого, к сожалению, до сих пор между нашими странами нет", — Игорь Шувалов, первый зампред правительства РФ.

"Товарооборот у нас за первые шесть месяцев увеличился на 15%. Это большая разница с динамикой 2016 года <…>. В последний год подписано около 100 коммерческих и межведомственных соглашений. На полях этого форума будет подписано еще около 40", — Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

"К настоящему времени план сотрудничества существенно продвинулся вперед. До настоящего времени между компаниями Японии и России было подписано 90 документов <…>. Активизируется и взаимодействие в области малого и среднего бизнеса и повышении эффективности промышленности", — Хиросигэ Сэко, министр по экономическому сотрудничеству с Россией.

Представители власти и бизнеса обеих стран развивают совместные перспективные проекты

"На Дальнем Востоке в этом году осуществляется сотрудничество в аграрном секторе на примере создания теплиц. Начинается новый этап взаимодействия и в области медицины и здравоохранения", — Сигэру Мураяма, президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.

"Мы рассматриваем возможности реализации на Дальнем Востоке проектов в области выработки электроэнергии, где наши компании занимают сильную позицию, особенно в области освоения возобновляемых источников энергии. Федерация экономических организаций Keidanren высоко оценивает активные меры правительства РФ — такие, как создание ТОР и внедрение режима Свободного порта во Владивостоке", — Тэруо Асада, председатель японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству.

"Мы запустили в тестовом режиме в августе и сентябре канал, который позволяет переправлять товары из Японии в Европу на ежедневной основе. Срок доставки японских товаров в четыре европейских страны — Финляндию, Германию, Словению и Латвию — 18 дней <…>. Мощность канала — 950 тыс. кубических метров в год <…>. Второй пример — сотрудничество с компанией Toshibа", — Николай Подгузов, гендиректор ФГУП "Почта России".

"Мы поддерживаем правительство России, которое ставит для себя цель повышения уровня жизни как фундамент развития региона. Например, объем импорта кукурузы для кормов из дальневосточного порта в Японию, которым занимается наша компания, в последние три года растет стабильно", — Масами Иидзима, председатель совета директоров Mitsui & Co., Ltd.

"Мы должны обеспечить совместные инвестиции совместно с Российским Фондом прямых инвестиций <…>. Этот совместный фонд будет насчитывать примерно $50 млн <…>. Мы также участвуем в проектах, о которых упомянул господин Иидзима. Это, прежде всего, проекты, которые касаются высокорисковых инвестиций", — Тадаси Маэда, главный исполнительный директор Японского банка для международного сотрудничества (JBIC).

"На Дальнем Востоке путем использования привлекательной базы, инфраструктуры, ТОРов и свободного порта открываются новые бизнес-возможности <…>. JGC готова принимать участие в энергетических проектах, в разработке новых бизнесов, внести свой вклад в развитие Дальнего Востока России", — Масаюки Сато, председатель правления JGC Corporation.

ПРОБЛЕМЫ

Показатели экономического сотрудничества России и Японии все еще остаются на невысоком уровне

"По итогам прошлого года Россия заняла 13-е место среди стран — экспортеров продукции в Японию и 23-е место среди импортирующих из Японии стран. Япония, в свою очередь, заняла 7-е место среди крупнейших внешнеторговых партнеров России. <…> Мы не можем сравнивать текущий уровень экономического диалога с двусторонним сотрудничеством России, например, с КНР", — Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Достигнутые договоренности нередко становятся лишь декларациями о намерениях

"Не секрет, что достаточно много документов, которые мы подписываем, зачастую в присутствии высоких представителей нашего правительства, часто имеют форму меморандумов и писем о намерениях. И далеко не всегда они доходят до юридически обязывающих соглашений", — Алексей Репик.

РЕШЕНИЯ

Необходимо развитие отношений на уровне малого и среднего бизнеса

"В апреле этого года мы открыли первый зарубежный ресторан во Владивостоке <…>. Мы бы хотели использовать и российские продукты, то есть не только импортировать сырье из Японии", — Тосиюки Сасаки, главный операционный директор Shinwa Holdings Co., Ltd.

Подключение институтов развития и создание совместных предприятий

"Мы подписываем окончательный документ о создании Российско-японского фонда вместе с JBIC. Мы считаем, что этот совместный фонд будет важным катализатором и центром инвестиционной активности между Россией и Японией <…>. Сегодня я готов объявить о нашей первой сделке — это инвестиции в компанию "Р-Фарм" господина Репика", — Кирилл Дмитриев, гендиректор АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций".

"Вчера мы подписали еще одно соглашение на €9 млн по оснащению сортировочно-логистического центра в Казани", — Николай Подгузов.

"Я рад озвучить, что в рамках данного ВЭФ ПАО "Российские сети" и японский университет Чубу подписали совместное соглашение о реализации проектов с применением технологий высокотемпературной сверхпроводимости на линиях постоянного тока", — Евгений Ольхович, заместитель гендиректора по стратегическому развитию ПАО "Россети".