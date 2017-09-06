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7 сентября, 11:47
Минфин заявил, что найдены варианты урегулирования налогового спора ExxonMobil с Россией

Представитель ведомства отметил, что детали сообщат позже

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Варианты урегулирования налогового спора ExxonMobil с Россией найдены, сообщил ТАСС представитель Минфина РФ.

"Мы довольно далеко продвинулись в переговорах, нашли пути выхода из кризисной ситуации, сможем рассказать детали позже", - сказал он.

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Как ранее в рамках Восточного экономического форума сообщил президент России Владимир Путин, правительство в ближайшее время объявит о решении проблемы с ExxonMobil. По словам президента, даже "на фоне дипломатических скандалов мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы". Такого рода шаги по разрешению спорных ситуаций постепенно создают благоприятную ситуацию для развития деловой активности на Дальнем Востоке, считает Путин.

Американская компания требует от властей РФ возместить переплаченный налог на прибыль по проекту "Сахалин - 1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью". В арбитраже Exxon потребовала возместить часть переплаченного, по ее мнению, за последние шесть лет налога на прибыль в размере $500 млн, апеллируя к изменению ставки налога на прибыль, которая в РФ снизилась в 2009 году с 35% до 20%. Однако соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект "Сахалин - 1", не предполагает изменения налогов в течение действия всего срока соглашения.

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ВЭФ-2017РоссияПутин, Владимир Владимирович
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