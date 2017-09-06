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7 сентября, 12:02
Власти Колымы заключили соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ

Стороны договорились взаимодействовать в разработке и реализации совместных инвестиционных программ и приоритетных проектов в Магаданской области

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Магаданской области и банк ВТБ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили соглашение, направленное на сотрудничество в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Стороны договорились способствовать развитию кредитования, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с использованием механизмов государственной поддержки. Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон при разработке и реализации совместных инвестиционных программ и приоритетных проектов в Магаданской области", - говорится в сообщении.

Проекты касаются жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, инфраструктурного строительства, внедрения современных банковских технологий, технического перевооружения и модернизации предприятий региона, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, уточнили в правительстве.

По словам губернатора области Владимира Печеного, для региона очень важно обеспечить финансовой поддержкой приоритетные проекты территории.

"Новые инструменты, которые появятся у Колымы благодаря соглашению, послужат развитию, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, созданию комфортной деловой среды", - приводит пресс-служба его слова.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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