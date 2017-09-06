"Русагро" проинвестирует строительство молочных комплексов в Хабаровском крае

Проект позволит увеличить количество крупного рогатого скота в крае в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и компания "Русагро" на полях Восточного экономического форума заключили в четверг соглашение о строительстве в регионе молочных комплексов. Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и руководитель группы Компаний "Русагро" Максим Басов.

"Проект открывает хорошие перспективы в сельском хозяйстве. Его реализация приведет к увеличению количества крупного рогатого скота в крае в два раза, а объемов выпуска молока - в 2,6 раза. В настоящее время на одного жителя региона всеми местными хозяйствами производится 28,3 килограмма молока в год", - сказал Шпорт.

Инвестор намерен построить или реконструировать несколько аграрных комплексов, что позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота в регионе сразу на 20 тыс. голов, объемы производства молока составят более 60 тыс. тонн в год. Компания предполагает освоить 40 тыс. гектаров земель.

Общий объем инвестиций пока не уточняется.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.