Почти две тонны золота планируют добыть в Туве в 2017 году

В региональном правительстве отметили, что увеличение объемов добычи стало возможным за счет горнодобывающего предприятия "Тардан Голд"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем добычи золота в Туве по итогам 2017 года может составить почти две тонны, сообщил в четверг в интервью ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол.

"Добыча золота в Туве ежегодно увеличивается. В 2017 году планируется, что она составит почти две тонны", - сказал Кара-оол в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В правительстве Тувы уточнили, что золотобыча в текущем году ожидается на уровне 1,97 тонны против 1,915 тонны годом ранее. Там добавили, что артель старателей "Ойна" планирует добыть 900 кг драгметалла, "Тардан Голд" - 1 тонну, ООО "Тыва" - 70 кг.

"Увеличение добычи золота в 2017 году возможно за счет горнодобывающего предприятия "Тардан Голд", которое применяет высокоэффективный метод кучного выщелачивания", - отметили в правительстве.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке в четверг завершает работу. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.